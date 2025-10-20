Трамп анонсировал визит в Китай

Президент США Дональд Трамп рассказал о том, когда он собирается посетить Китай. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время беседы с журналистами в Белом доме Трамп заявил, что его пригласили посетить Китай в начале 2026 года. Как рассказал американский президент, он планирует принять это приглашение. Кроме того, Трамп также добавил, что отношения США и Китая будут «очень хорошими».

«Меня пригласили поехать в Китай, и я собираюсь это сделать в начале следующего года», — рассказал он.

Ранее Трамп заявил, что США опережают Китай во всем, кроме кораблестроения.