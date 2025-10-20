Зеленский назвал страны, которые продадут газ Украине

Украина планирует осуществить закупку газа на сумму около $2 млрд, рассказал журналистам Владимир Зеленский. Об этом пишет РБК.

В январе 2025 года транзит российского газа в Европу через территорию Украины был полностью остановлен из-за отказа Киева продлевать соглашение с «Газпромом».

«Мы рассчитываем, что в очень сложной ситуации Украина должна быть готова найти газ на $2 млрд. Часть траншей мы нашли: Норвегия [предоставит] грант на $100 млн и выделит еще один транш в январе. Еще несколько стран предоставляют соответствующие гранты. Есть договоренность с нашими банками, то есть понимание, где брать деньги. И есть понимание, где брать газ», — разъяснил Зеленский.

Украинский лидер пояснил, что у премьер-министра Украины Юлии Свириденко «есть соответствующие позитивные договоренности» со Словакией, а у министра энергетики Светланы Гринчук — с энергетическими компаниями США.

Политик уточнил, что американский газ может поставляться на Украину через польский терминал в том случае, если будет подписано соглашение с США.

«Дополнительный газ мы можем брать также из Греции, мы договаривались с премьер-министром [Греции] Кириакосом Мицотакисом. Есть понимание и с другими странами, есть договоренности. С Азербайджаном тоже есть. Все работают над этим. Вопрос с газом будет решен», — подчеркнул Зеленский.

Ранее «Нафтогаз» сообщил, что украинцам следует экономить «каждый кубометр» газа, чтобы страна в зимний период смогла справиться с последствиями ударов по энергообъектам.