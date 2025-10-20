Войска Мьянмы заняли call-центр, где находились ранее вызволенные россияне

Правительственные войска Мьянмы во время наступления в штате Карен вернули контроль над двумя военными базами и заняли call-центр KK Park, где удерживались подневольные работники, в том числе ранее освобожденные россияне, сообщает мьянманский новостной портал Eleven Media.

© ТАСС/EPA/STR

Как сообщает издание, в ходе боевых действий в районе KK Park произошло 6 крупных и 52 мелких столкновения с повстанцами. На территории центра обнаружено 10 тел погибших, 16 единиц оружия, боеприпасы и 30 приемников спутниковой связи Starlink.

Военные выявили на территории "парка" 132 жилых и административных здания, 50 магазинов и предприятий сферы обслуживания, 45 складов, 36 зданий в стадии строительства, а также 7 медучреждений, подчеркивает издание.

"Внутри зданий находились 1 645 работников-мужчин, 455 женщин и 98 охранников-мужчин, всего 2 198 человек", – говорится в публикации.

Документов, разрешающих строительство или подтверждающих право собственности, на территории обнаружено не было. Должностных лиц также вызывали, но они не явились, в связи с чем будут приняты меры, отмечает издание.

Освобожденная из рабства в Мьянме россиянка вылетела из Таиланда в Москву

О дальнейшей судьбе работников центра, среди которых, по мнению российских дипломатов, могут находиться россияне, портал пока не сообщает.

По имеющейся ранее информации, в комплексе KK Park работают сотни иностранцев, многих из которых обманным путем завлекли и удерживали на положении рабов. О том, что в центре находятся россияне, российским дипломатам в Бангкоке сообщили спасенные граждане РФ.

Как заявлял РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в Тайланде Илья Ильин, участвовавший в освобождении четырех похищенных в Таиланде россиян, call-центр KK Park представляет собой целый мини-город. По словам освобожденных, на его территории есть магазины, рестораны и спа-салоны, но предназначены они для тех, кто работает там добровольно.

В начале сентября неизвестные обманным путем вывезли гражданку России с территории Таиланда в Мьянму. Ее заинтересовало предложение в соцсети о работе моделью в Таиланде, но в результате ее вывезли в Мьянму для принудительной работы в одном из call-центров.

Позже российское посольство в Мьянме получило информацию о ее местонахождении. После этого ее освободили и передали российским дипломатам.