Трамп пригрозил последствиями при отсутствии урегулирования на Украине
В случае провала переговоров по урегулированию конфликта на Украине многим придется «заплатить большую цену». С таким предупреждением выступил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.
Он указал, что в настоящее время Соединенные Штаты «пытаются достичь соглашения».
«Если оно будет достигнуто — это прекрасно. Если нет, многие заплатят большую цену», — добавил Трамп.
При этом американский глава не уточнил, кого именно в случае такого развития событий затронут озвученные им последствия.
Трамп заявил о наличии у США секретного оружия
Ранее Трамп заявил, что по итогам конфликта Украина утратит ряд территорий.