Трамп пригрозил последствиями при отсутствии урегулирования на Украине

В случае провала переговоров по урегулированию конфликта на Украине многим придется «заплатить большую цену». С таким предупреждением выступил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

Он указал, что в настоящее время Соединенные Штаты «пытаются достичь соглашения».

«Если оно будет достигнуто — это прекрасно. Если нет, многие заплатят большую цену», — добавил Трамп.

При этом американский глава не уточнил, кого именно в случае такого развития событий затронут озвученные им последствия.

Трамп заявил о наличии у США секретного оружия

Ранее Трамп заявил, что по итогам конфликта Украина утратит ряд территорий.