RT на русском

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что после заседания глав МИД стран ЕС в Люксембурге направляется в Вашингтон на фоне подготовки саммита России и США в Будапеште.

Сийярто отправляется в Вашингтон после заседания глав МИД стран ЕС
© Global look
«Завтра я выйду в эфир из Вашингтона. Когда заседания здесь закончатся, я сяду в самолёт и направлюсь в США», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Сийярто заявил, что Украина требует от Евросоюза ещё €60 млрд на вооружение.