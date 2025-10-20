Президент США Дональд Трамп рассказал на традиционном брифинге в Белом доме, что держава располагает передовыми вооружениями, о существовании которых «многие даже не знают». Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, аналогичное заявление американский президент сделал в сентябре 2020 года. Тогда Трамп заявил, что у США есть вооружения, о которых никто не знает, и отметил, что было бы лучше, если бы оружие «так и осталось» в тайне.

«У нас есть оружие, о котором многие даже не знают. Мы далеко впереди Китая во всех военных сферах, кроме кораблестроения, но и там вскоре их догоним», — отметил Трамп.

Журналисты заметили, что о сверхмощном и сверхсекретном оружии американский лидер говорил также в беседе с репортером Forbes Breaking News 10 апреля 2025 года.

«У нас есть оружие, о котором никто не имеет понятия, что это такое. И это самое мощное оружие в мире, которое мощнее, чем у кого-либо даже близко», — подчеркнул Трамп.

Вместе с тем, глава США до сих пор не посчитал нужным назвать тип оружия, количество выпущенных единиц, не раскрыл его ТТХ.