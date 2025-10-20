США отказались поддержать план ЕС по активам РФ

США пока воздерживаются от присоединения к плану Евросоюза по расширенному использованию замороженных российских активов для поддержки Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, на прошлой неделе американские чиновники уведомили своих европейских коллег в кулуарах встречи МВФ в Вашингтоне, что США пока не присоединятся к инициативе.

«В качестве причины своего нежелания Соединенные Штаты назвали риски для стабильности рынка. Другой источник сказал, что на данном этапе США просто не проявляли никаких обязательств», — говорится в тексте.

В Bloomberg отметили, что позиция Вашингтона является неудачей для Евросоюза, который пытается убедить остальных членов G7 присоединиться к своему плану по использованию замороженных активов Центробанка России в качестве залога для привлечения кредитов на сумму до 140 миллиардов евро для Украины.