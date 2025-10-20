Трамп рассказал об отношениях между Путиным и Зеленским

Заключению мирного соглашения между Москвой и Киевом мешает взаимная неприязнь между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, заявил во время обеда с премьер-министром Австралии американский лидер Дональд Трамп. Трансляцию встречи вел YouTube-канал Белого дома.

«Все оказалось непросто, потому что у вас два лидера, которые искренне ненавидят друг друга. Понимаете? <...> Они ненавидят друг друга больше всего, и именно это делает ситуацию довольно сложной», — сказал президент США.

На прошлой неделе Трамп также говорил о наличии взаимной ненависти между Зеленским и Путиным.

Зеленского призвали пойти на уступки Путину

19 октября газета Financial Times написала, что Трамп на встрече с Зеленским в Белом доме потребовал от него принять условия России по завершению конфликта. По ее данным, разговор шел на повышенных тонах и не раз переходил в перепалку.