Президент США Дональд Трамп сообщил, что не верит в победу Украины в конфликте с Россией. Такое заявление он сделал в беседе с журналистами в начале встречи с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе в Белом доме.

"Они (в теории. – Прим. ред.) все еще могут победить. Не думаю, что они победят. Но (теоретически. – Прим. ред.) они все еще могут", – передает слова Трампа ТАСС.

Так глава Соединенных Штатов ответил на просьбу прокомментировать свои недавние утверждения о потенциально возможном возвращении Украины к своим прежним границам.

Зеленский заявил о приближении мира на Украине

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сказал, что конфликт приблизился к возможному завершению. Он также выразил готовность вести мирные переговоры "в срочном порядке" на основании текущей линии боевого соприкосновения. По его мнению, следует "остановиться там, где сейчас стоят военнослужащие".