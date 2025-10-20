Названо число стран ЕС, желающих участвовать в спецтрибунале против России

Инициатива по созданию специального трибунала по Украине, направленного против России, не получила единогласной поддержки среди всех стран Евросоюза. Как сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас по итогам встречи глав МИД в Люксембурге, участвовать в его работе выразили готовность только 25 государств-членов из 27.

«Сегодня 25 государств-членов обязались стать участниками этого трибунала», — заявила дипломат.

Каллас отметила, что одобрение стран-участниц приближает начало функционирования трибунала. При этом она отказалась озвучить, кто именно из членов объединения отказался от участия в данном проекте.

ЕС начал финансирование спецтрибунала по России

Глава дипломатии ЕС добавила, что ожидает предоставления всех необходимых данных, в том числе от Нидерландов (где находится Международный уголовный суд), после чего работа по созданию трибунала сможет продолжиться.

Ранее на создание трибунала выделили 10 млн евро.