Болгария в случае необходимости готова предоставить воздушный коридор для самолета президента РФ Владимира Путина на пути в Венгрию, где должна состояться его встреча с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел республики Георга Георгиева.

«Когда прилагаются усилия к достижению мира, то логично предоставить все условия для достижения поставленной задачи», — сказал глава болгарского внешнеполитического ведомства.

Журналисты поинтересовались у него, готова ли София предоставить воздушный коридор для самолета российского лидера. Георгиев отметил, что встреча не сможет состояться, если одному из ее участников не удастся на нее приехать.

16 октября президенты РФ и США провели телефонный разговор, в ходе которого договорились об очной встрече в Венгрии. Как рассказали в Кремле, саммит в Будапеште может состояться в ближайшие две недели или позже. Для подготовки визита в республике создали оргкомитет.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что выбор Будапешта в качестве места проведения переговоров обусловлен теплыми и конструктивными отношениями Путина и Трампа с главой венгерского правительства Виктором Орбаном.