Бывший начальник югославского Генштаба умер после месяца на свободе

В Белграде на 80-м году жизни скончался генерал-полковник в отставке Небойша Павкович, бывший начальник Генерального штаба армии Югославии. Об этом пишет информационное агентство «Танюг».

© memoiresdeguerre.com

Павкович в конце 90-х командовал Третьей армией вооруженных сил Югославии. Был обвинен в «совершении военных преступлений и преступлений против человечности». В частности, ему вменили депортацию и насильственное преследование албанского населения, убийства мирных жителей и разрушение населенных пунктов.

В 2005 году власти Сербии проводили переговоры о возможном вступлении республики в ЕС. Брюссель одним из условий поставил экстрадицию Павковича в Гаагу.

Югославский генерал сдал ЦРУ Слободана Милошевича

В 2009 генерала приговорили к 22 годам лишения свободы. Он отбывал наказание в Финляндии 16 лет, до сентября 2025 года.

По просьбе сербского правительства и с учетом серьезного ухудшения состояния здоровья, Павкович был досрочно освобожден и вернулся на родину. В Сербии его встретили баннером «Добро пожаловать домой, генерал», который был развернут на белом полотне на трибуне стадиона «Райко Митич» в Белграде.

Напомним, что в сентябре 2020 года в Военно-медицинской академии в Белграде умер генерал армии на пенсии Драголюб Ойданич.

Офицер был осужден в Гааге на 15 лет за якобы совершенные военные преступления в Косово. Вернулся в Сербию в 2013 году, отбыв две трети срока и признав свою вину.