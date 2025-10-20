Две страны ЕС отказались участвовать в трибунале против России

Глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Кая Каллас в понедельник, 20 октября, заявила, что 25 стран — членов объединения выразили желание принять участие в «специальном трибунале» против России по украинскому кризису. При этом она не назвала эти государства, а также не уточнила, какие из 27 стран отказались участвовать в нем.

© Вечерняя Москва

Дипломат напомнила, что ранее в Киеве страны ЕС объявили о выделении 10 миллионов евро на создание специального трибунала против России по «преступлениям агрессии».

— Сегодня 25 государств-членов обязались стать участниками этого трибунала. Это еще на один шаг приближает нас к началу функционирования трибунала. Конечно, мы ждем всех сметных данных, в том числе от Нидерландов, и тогда мы сможем двигаться дальше, — подчеркнула Каллас.

Она заявила об этом по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге, передает РИА Новости.

14 октября заместитель председателя Совета Федерации России Константин Косачев заявил, что планы Киева провести трибунал против России ведут к дальнейшей эскалации военного конфликта и лишают Украину позиций в переговорах с Москвой.