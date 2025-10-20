Лукашенко установил ответственность за незаконные действия с БПЛА

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, направленный на усиление охраны воздушного пространства страны.

Документ предусматривает введение административной ответственности за незаконные ввоз, хранение, оборот, эксплуатацию и изготовление гражданских беспилотных летательных аппаратов на территории Белоруссии, передает агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу президента белорусского лидера.

Кроме того, за аналогичные правонарушения, совершенные повторно после наложения административного взыскания, закон устанавливает уголовную ответственность.

Основные положения нового закона вступят в силу через десять дней после его официального опубликования.

В 2023 году Лукашенко подписал указ, запрещающий физическим лицам иметь гражданские беспилотные летательные аппараты.