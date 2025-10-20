Макрон рассказал, когда пройдет новая встреча «коалиции желающих»
Очередная встреча так называемой «коалиции желающих» пройдет в пятницу, 24 октября, в Лондоне, рассказал президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом пишет РИА Новости.
По данным агентства, глава Франции анонсировал проведение встречи во время выступления на саммите девяти средиземноморских стран ЕС (MED9) в Словении.
Ранее посол РФ в Лондоне Андрей Келин сообщил, что Великобритания не отказалась от намерения разместить ударный потенциал НАТО на Украине.
По его словам, целью «коалиции желающих» является сохранение антироссийского потенциала Киева.