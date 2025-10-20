Макрон рассказал, когда пройдет новая встреча «коалиции желающих»

Очередная встреча так называемой «коалиции желающих» пройдет в пятницу, 24 октября, в Лондоне, рассказал президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, глава Франции анонсировал проведение встречи во время выступления на саммите девяти средиземноморских стран ЕС (MED9) в Словении.

«В пятницу состоится встреча коалиции желающих, которая будет для некоторых в очном формате, для других — в виртуальном, но которая соберет некоторых из нас в Лондоне, и [Владимир] Зеленский будет там», — разъяснил Макрон.

Ранее посол РФ в Лондоне Андрей Келин сообщил, что Великобритания не отказалась от намерения разместить ударный потенциал НАТО на Украине.

По его словам, целью «коалиции желающих» является сохранение антироссийского потенциала Киева.