Хуситы освободили заложников и покинули центр ООН в Йемене

Хуситы из движения «Анвар Аллах» освободили 20 человек, захваченных в комплексе ООН в Сане (Йемен), и покинули территорию. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что среди заложников находились 15 сотрудников всемирной организации и еще пять национальных сотрудника.

«Все 15 международных сотрудников ООН теперь могут свободно передвигаться по комплексу ООН в Сане и поддерживать связь с учреждениями ООН и своими семьями», — говорится в сообщении.

Согласно информации, предоставленной организацией, другие пять человек тоже освобождены. Кроме того, мятежники покинули территорию комплекса.

18 октября хуситы задержали сотрудников ООН в Йемене, обвинив их в шпионаже. По данным ООН, вооруженные люди «Ансар Аллах» без предварительного уведомления проникли на территорию комплекса. После допроса были освобождены 11 граждан Йемена, однако 20 сотрудников, в том числе 15 иностранных граждан, продолжают удерживаться.

Это уже не первый случай задержания сотрудников ООН членами движения. В сентябре хуситы выдвинули обвинения против задержанных в различных регионах страны сотрудников ООН, заявив об их шпионаже в интересах Израиля и причастности к нападениям на лидеров «Ансар Аллах» на территориях, контролируемых правительством. В октябре ООН сообщала о других случаях задержания своих сотрудников в Йемене.