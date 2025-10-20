Названа причина отключения света в европейской столице

Ряд центральных районов Праги остался на 20 минут без электричества, рассказал пресс-секретарь компании Prague Energy Карел Ганзелка. Он добавил, что причиной стала авария на одной из подстанций города, пишет РИА Новости.

Неисправность была зафиксирована на подстанции Прага-Центр в понедельник, 20 октября, во второй половине дня.

«Сегодня повторилась ситуация 10-дневной давности, снова вышла из строя одна из городских подстанций. В результате без электричества остался ряд центральных районов города. Энергетики принимают все меры для того, чтобы эта ситуация больше не повторялась», — отметил Ганзелка.

Пресс-секретарь отметил, что как тогда, так и сейчас, главной заботой специалистов экстренных служб было извлечение людей из застрявших лифтов.

Испанцев предупредили о риске блэкаута

Напомним, что в Чехии 4 июля произошло масштабное отключение света. В Праге не работали метро, трамваи, троллейбусы, были отключены банкоматы.