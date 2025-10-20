Каллас сделала новое заявление о встрече Путина и Трампа

Встречи по урегулированию украинского конфликта якобы не принесут результатов, если на них не будут присутствовать представители Киева или Европы. Об этом заявила верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает Reuters.

«Мы работаем над тем, чтобы убедить наших союзников по всему миру, что эти встречи не принесут результатов, если Украина или Европа не будут в них участвовать», — заявила евродипломат.

При этом Каллас отметила, что президент США Дональд Трамп искренне стремится к урегулированию украинского кризиса.

Каллас недовольна возможным визитом Путина в Евросоюз

Ранее Каллас назвала «не очень приятным» факт предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Европейский союз (ЕС) начал совершать «активные подрывные усилия» перед встречей президентов России и США.