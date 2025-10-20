Украина требует от Евросоюза новые 60 миллиардов евро на вооружение, это невообразимая сумма. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

Он указал, что вместо того, чтобы «радоваться очередному саммиту США и России, а также возможности сделать еще один шаг к миру», европейские политики поддерживают продолжение и затягивание конфликта.

«Украина требует 60 миллиардов евро на дальнейшее вооружение, не так ли? Абсурдная сумма. Невообразимая», — сказал Сийярто на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС.

По его словам, ЕС планирует пойти на поводу у Украины и потратить эти средства на вооружения Киева вместо того, чтобы пустить их на укрепление обороноспособности государств-членов Евросоюза. Он отметил, что подобные идеи становятся все более популярными.