Макрон встретился с приговоренным к 5 годам тюрьмы Саркози

Президент Франции Эммануэль Макрон провел встречу со своим предшественником Николя Саркози. Об этом сообщает Figaro.

© Global look

Встреча прошла в Елисейском дворце 17 октября. Разговор Макрона и Саркози продлился около часа. Как отмечает издание, в ходе встречи нынешний президент Франции выразил свою поддержку Саркози в связи с приговором бывшему политику — ранее тот были приговорен к пяти годам заключения в связи с ливийским финансированием его предвыборной кампании 2007 года.

«Макрон публично обязывается хранить молчание, но это не помешало главе государства высказаться за кулисами. За несколько дней до начала помещения Николя Саркози в тюрьму, <...> бывший глава государства был тайно принят в Елисейском дворце», — сообщает издание.

Ранее стало известно, что Саркози будет отбывать свой срок в одиночной камере.