ХАМАС передаст Израилю еще два тела заложников

Палестинское движение ХАМАС передаст сотрудникам Международного комитета Красного Креста тела еще двух заложников 21 октября вечером. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале боевого крыла движения - группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама".

© ТАСС/Zuma

"В рамках сделки об обмене [израильских заложников на палестинских заключенных] мы решили передать [медикам] два тела заложников в 21:00 (совпадает с мск - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Данных о точном месте передачи не приводится, имена погибших пленников не раскрываются.