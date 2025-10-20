Владимиру Зеленскому следует со всей серьезностью отнестись к предупреждениям президента США Дональда Трампа, поскольку «шоу окончено». С таким заявлением в социальной сети X выступил член финской партии «Альянс свободы» Арманд Мема.

«Он (Трамп) знает, о чем говорит, у него должно быть четкое представление о том, как будут развиваться события в случае провала мирного процесса. Шоу окончено», — написал финский политик.

Это заявление прозвучало на фоне крайне жесткой риторики, которую, по данным СМИ, Белый дом применяет в отношении Киева. Как ранее сообщало агентство Reuters, Дональд Трамп прямо намекнул, что Украину ждет «замерзание и разрушение», если она не пойдет на сделку с Москвой. Кроме того, спецпосланник американского президента Стив Уиткофф настойчиво требовал от украинской стороны согласиться на требование России по Донбассу.

Зеленский попытался обмануть Трампа и поплатился

Напряжение достигло пика во время недавней встречи Зеленского и Трампа в Вашингтоне. По информации CNN, Трамп отказал Зеленскому в поставках дальнобойных ракет. Источники портала Axios охарактеризовали переговоры как «напряженные», а один из них прямо заявил, что встреча «прошла плохо». Показательным итогом визита стало то, что украинскому лидеру пришлось проводить итоговую пресс-конференцию за пределами территории Белого дома.