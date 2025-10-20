В Белом доме рассказали, когда закончится шатдаун

Илья Родин

Приостановка работы правительства США может закончится на этой неделе, рассказал журналистам глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет. Об этом пишет РИА Новости.

В Белом доме рассказали, когда закончится шатдаун
© Global Look Press

В США 1 октября официально начался шатдаун — работа правительства была приостановлена после того, как представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли договориться о ряде статей расходов.

Глава Минфина США Скотт Бессент пожаловался, что приостановка работы правительства может наносить экономический ущерб стране в размере до $15 млрд в день.

«Многие наши друзья в сенате говорили, что для демократов открытие правительства до митинга No Kings плохо смотрелось с точки зрения пиара. Теперь же есть шанс, что на этой неделе всё сложится, и умеренные демократы очень быстро сделают шаг вперед и откроют правительство», — отметил Хассет.

Напомним, что в субботу, 18 октября, во всех американских штатах, а также в Вашингтоне прошли протесты под лозунгом No Kings, которые стали второй массовой волной демонстраций. В общей сложности, в них приняли участие 7 млн человек.

Свыше 40 миллионов американцев могут остаться без талонов на еду

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Демпартия совершила ошибку — ее руководители не смогли своевременно понять, что начало шатдауна американского правительства дало право начать сокращения на постоянной основе государственных программ, против которых выступали республиканцы.