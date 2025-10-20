В Белом доме рассказали, когда закончится шатдаун

Приостановка работы правительства США может закончится на этой неделе, рассказал журналистам глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет. Об этом пишет РИА Новости.

В США 1 октября официально начался шатдаун — работа правительства была приостановлена после того, как представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли договориться о ряде статей расходов.

Глава Минфина США Скотт Бессент пожаловался, что приостановка работы правительства может наносить экономический ущерб стране в размере до $15 млрд в день.

«Многие наши друзья в сенате говорили, что для демократов открытие правительства до митинга No Kings плохо смотрелось с точки зрения пиара. Теперь же есть шанс, что на этой неделе всё сложится, и умеренные демократы очень быстро сделают шаг вперед и откроют правительство», — отметил Хассет.

Напомним, что в субботу, 18 октября, во всех американских штатах, а также в Вашингтоне прошли протесты под лозунгом No Kings, которые стали второй массовой волной демонстраций. В общей сложности, в них приняли участие 7 млн человек.

Свыше 40 миллионов американцев могут остаться без талонов на еду

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Демпартия совершила ошибку — ее руководители не смогли своевременно понять, что начало шатдауна американского правительства дало право начать сокращения на постоянной основе государственных программ, против которых выступали республиканцы.