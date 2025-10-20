Пока вы не уснули: отказ Литвы пропустить самолет Путина и подробности подготовки убийства Симоньян

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Литва отказалась пустить самолет Путина по пути в Будапешт

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что его страна не пропустит самолет президента России Владимира Путина по пути в Венгрию на встречу с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом в понедельник, 20 октября, сообщили в газете «Европейская правда».

По его словам, существуют другие способы добраться до Будапешта, поэтому стоит найти альтернативные пути.

— Я не могу представить, чтобы он пересек наше воздушное пространство. Есть другие способы, если он хочет туда добраться, но я бы искал альтернативы, — сказал Будрис.

Появились подробности подготовки убийства Маргариты Симоньян

Обвиняемые в подготовке к убийству главреда RT Маргариты Симоньян согласились на преступление за 50 тысяч долларов. Об этом сообщили в Следственном комитете.

СКР завершил расследование дела организатора ячейки «National Socialism/White Power»* Михаила Балашова 11 ее участников. Им предъявлены обвинения в создании, участии в террористической организации, разжигании ненависти, нападениях, разбое и подготовке к убийству Симоньян.

Зеленский объяснил, почему не удается быстро закончить конфликт с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «быстро закончить» конфликт не удается из-за значительного превосходства ВС РФ. Его слова приводит «РБК-Украина».

Он напомнил, что ВСУ более трех лет противостоят «значительно более мощному врагу».

«Мы воюем с армией России. Поэтому эту войну так быстро закончить не удается», — сказал Зеленский.

Песков прокомментировал шансы Зеленского быть на встрече в Будапеште

Детали будущего саммита в Будапеште, о котором договорились президенты РФ и США, пока не определены. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Так он по просьбе журналистов прокомментировал слова Владимира Зеленского о готовности присоединиться к саммиту.

"Пока нет никакой детализации той встречи, о возможности которой говорили два президента", - подчеркнул Песков в ответ на вопрос, как оценивают в Кремле слова Зеленского и может ли такой вариант быть шагом к компромиссу.

Глава Бурятии прокомментировал драку между учителем и школьником

Глава Бурятии Алексей Цыденов высказался в своем Telegram-канале о драке между учителем и учеником в бурятской школе. По его словам, с участниками ситуации будет работать не только уполномоченный по правам ребенка, но и комиссия по делам несовершеннолетних, в том числе с родителями.

Драка в бурятской школе произошла в минувшую пятницу. Учитель, применивший физическое насилие к ученику, был уволен. Подросток получил перелом руки. В школе начали расследование.

В районе пропажи семьи Усольцевых обнаружили останки

© ДПСО "Лиза Алерт" Красноярского края

В Красноярском крае продолжаются поиски бесследно пропавшей семьи Усольцевых. Сейчас в районе ЧП работают только небольшие поисковые группы и волонтеры.

Между тем, сама история обрастает все большими открытиями, догадками и версиями. Как рассказали волонтеры, им удалось обнаружить в районе поисков множество следов и останков диких животных.

"Видели сотни следов диких зверей, и самих зверей, причем не всегда живых", – рассказал один из участников поисков изданию "Аргументы и факты".

Верховный лидер Ирана поиздевался над Трампом

Президент США Дональд Трамп ошибочно полагает, что ему удалось полностью уничтожить ядерную инфраструктуру Ирана после июньских ударов. На это намекнул верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи в социальной сети X.

«Президент США гордится тем, что они разбомбили и уничтожили ядерную промышленность Ирана. Очень хорошо, пусть так и думает!» — сказано в публикации.

Стало известно, почему Хазановы распродают имущество

Супруга народного артиста РФ и художественного руководителя Московского театра эстрады Геннадия Хазанова, Злата Эльбаум, как сообщают СМИ, продала роскошную недвижимость в Подмосковье. По словам адвоката Александра Бенхина, полученные от продажи деньги она может передать своей дочери, передает «Абзац».

Как отмечается, возможно, Алиса, общая наследница артиста и его супруги, нуждается в финансовых средствах. Известно, что актриса, режиссер и продюсер уже много лет проживает за границей.

Уволенному генералу ВСУ нашли новую должность

© Wikipedia

Бывший командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Драпатый возглавил новую группировку Объединенных сил украинских войск, действующую в Харьковской области. Соответствующее заявление опубликовано группировкой в Facebook* (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«В силах обороны Украины произошли структурные изменения, в результате которых создана новая группировка объединенных сил. Ею почти в полном составе будет управлять командование объединенных сил под руководством генерал-майора Михаила Драпатого», — говорится в сообщении.

Российский режиссер убит у своего дома

19 октября ушел из жизни Сергей Политик, российский режиссер и кинооператор. Десять дней назад он отметил свое 56-летие.

Политик родился в 1969 году. Окончил ВГИК. Снимал с 1990-х: "Щит Минервы", "Сказка, рассказанная на ночь", "Закрытая школа", "Одноклассники. Бывших не бывает" и три десятка других проектов.

В 2024-м дебютировал как режиссер - мелодрамой "Вернуть жизнь". На момент смерти в работе у Политика был проект "Восьмой участок. Продолжение".

По данным коллег Политика, оператор был убит возле своего дома.

