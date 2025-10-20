Главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич заявил, что вступление Украины в ЕС принесло бы другим странам блока проблемы. В комментарии «Звезде» эксперт рассказал, что членство Украины в Евросоюзе в любом случае не будет полным.

В декабре 2024 года лидеры ЕС решили начать с Украиной переговоры о членстве в Евросоюзе. Само членство станет возможным только после завершения страной реформ, включающих борьбу с коррупцией.

Высокопоставленные дипломаты ЕС, с которыми беседовал CNN, заявили, что весь процесс для Украины может занять до десяти лет. Один из чиновников объяснил телеканалу, что хотя в ЕС приняли «политическое решение» начать переговоры, настоящие переговоры стартуют только после того, как будут полностью выполнены все условия.

В октября 2025-го СМИ сообщили, что в ЕС обсуждают пересмотр правил, который позволил бы Украине и Молдавии стать членами быстрее. По задумке Брюсселя, на начальных этапах членства страны не получат права вето. Ограничение будет действовать до тех пор, пока они не реализуют «ключевые институциональные реформы».

По мнению Межевича, Украина может вступить в ЕС только частично, по формуле «слева направо взять, а справа налево не брать». Это позволит Брюсселю определять, какие права члена ЕС может получить Украина и какие обязанности она должна выполнять.

«Украине предлагают вариант, при котором она будет вступать в ЕС частично, по параметрам. Делается это прежде всего для того, чтобы обойти мнение Венгрии», - заявил эксперт.

По его словам, у Венгрии «есть смелость говорить», что членство Украины привело бы к урезанию средств для всех остальных. Если Киев вступит в ЕС, другие страны-члены «получат не бонусы, а проблемы» из-за разрушенной экономики страны.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не будет накладывать вето на вступление Украины в ЕС, но «будет препятствовать принятию решений», так как членство Киева сейчас не соответствует национальным интересам Венгрии.