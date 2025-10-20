Зачем Лукашенко стремится наладить контакт с Зеленским

Президент Белоруссии Александр Лукашенко хочет установить контакт с Владимиром Зеленским, поскольку хочет решить вопросы двусторонней повестки и выступить посредником между РФ и Украиной. Как сообщает News.ru, об этом заявил руководитель Российского совета по международным делам, политолог Андрей Кортунов.

Он отметил, что, в первую очередь, существует повестка дня двусторонних отношений между Минском и Киевом, которая за годы конфликта «сильно осложнилась». Последний воспринимает Белоруссию как союзника России в проведении спецоперации, а граница между двумя странами милитаризована.

«Но помимо этого, насколько можно понять, Лукашенко хотел бы выступить в роли одного из посредников между Киевом и Москвой», — отметил Кортунов.

Ранее председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что ведомство работает над установлением контакта с властями Украины. Он отметил, что официальная позиция Минска — необходимость проведения встреч и поиска решений, которые будут приемлемы для обеих сторон.