Зеленский репостнул видео украинской порномодели

На странице Владимира Зеленского в Instagram* (принадлежит Meta, компания признана террористической и запрещена в России) появился репост видео порномодели Анны Малигон. Об этом пишет "Страна".

Публикация с моделью, имеющей аккаунт на платформе OnlyFans, вызвала активное обсуждение в социальных сетях. Запись быстро удалили, но пользователи успели сделать скриншоты.

ГНСУ: модели OnlyFans задолжали Украине более $9 млн налогов

Анна Малигон родилась в Харькове, ей 22 года. На репостнутом видео девушка в короткой юбке, топике и чулках получает пощечину от парня, а затем танцует вместе с ним и еще одним мужчиной, одетым в смокинг. Последний при этом делает вид, что сворачивает парню шею.

