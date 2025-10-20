Трамп набросился на Колумбию по трем причинам

«Либо Дональда Трампа подставляют его собственные сотрудники, либо Белый дом сознательно передергивает факты и реалии». Так эксперты комментируют резкое обострение в отношениях Вашингтона и Боготы. США в ответ на обвинения в убийстве рыбака в Карибском бассейне остановили финансовую помощь Колумбии и пригрозили ей тарифами. В чем причины стремительно нарастающей напряженности?

Отношения между США и Колумбией обострились. Дональд Трамп в соцсети Truth Social назвал своего колумбийского коллегу Густаво Петро «нарколидером, якобы активно поощряющим масштабное производство наркотиков как на крупных, так и на мелких плантациях по всей стране».

«Это, безусловно, стало крупнейшим бизнесом в Колумбии, и Петро ничего не делает, чтобы остановить его, несмотря на крупные выплаты и субсидии со стороны США, которые являются не чем иным, как долгосрочным грабежом Америки», – считает глава Белого дома.

Он сообщил, что начиная с 19 октября Вашингтон больше не будет направлять в Боготу какие-либо выплаты.

Кроме того, Трамп пригрозил, что Штаты могут принять силовые меры против Колумбии, если ее власти не активизируют борьбу с производством наркотиков.

«Цель наркопроизводства – продажа в США огромных объемов продукции, которые сеют разрушения и хаос. Петро, низкорейтинговый и крайне непопулярный лидер, должен немедленно закрыть эти поля смерти. Иначе США сделают это за него, но ему не понравится», – предупредил президент.

Примечательно, что заявление Трампа последовало после того, как президент Колумбии обвинил американское правительство в нарушении суверенитета его страны и убийстве рыбака в сентябре во время военной кампании по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Карибском бассейне.

«Колумбийское судно дрейфовало и подавало сигнал бедствия из-за отказа двигателя. Мы ждем объяснений от правительства США», – подчеркнул Петро.

Однако вместо «объяснений» сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) сообщил, что Трамп в ближайшие дни намерен объявить о введении пошлин на продукцию из Колумбии. К этим мерам Вашингтон уже прибегал в январе, когда Богота отказалась принимать самолеты США с мигрантами. Тогда глава Белого дома установил тарифы в размере 25% на все колумбийские товары.

Петро отверг обвинения американского лидера в причастности к наркобизнесу. «Проблема в Трампе, а не в США. Господин Трамп... вы грубы и невежественны в отношении Колумбии... Я не занимаюсь бизнесом, как вы. Я социалист. Я верю в помощь и общее благо... Если я не бизнесмен и тем более не наркоторговец, то в моем сердце нет места алчности», – отметил президент.

Что примечательно, в последнее время наблюдается эскалация напряженности в регионе Карибского бассейна из-за объявленной Вашингтоном войны с наркокартелями. США уже направили к берегам Латинской Америки военные корабли с экипажем численностью 4,5 тыс. человек. С сентября 2025 года американские ВМС наносят ракетные удары по морским судам, которые, по версии Белого дома, везут наркотики в Штаты.

Одной из последних была уничтожена «крупная подводная лодка», о чем Трамп проинформировал в своей соцсети. По его словам, разведка США подтвердила, что уничтоженная субмарина была загружена в основном фентанилом. При этом Вашингтон, как и ранее, не предоставил доказательств того, что подлодка перевозила запрещенные вещества. По словам американиста Дмитрий Дробницкого, нынешние действия администрации Трампа в некоторой степени соответствуют обновленной «доктрине Монро».

Прежняя декларация оправдывала лидерство США в Западном полушарии, а также экспансионизм и вмешательство во внутренние дела других стран. Об отказе от «доктрины Монро» Штаты объявили только в 2013 году. Начавшаяся с возвращением Трампа к власти эпоха получила название «доктрина Донро». Так в американской прессе описали притязания политика на Канаду, Гренландию и Панамский канал.

«В романе Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев» есть фраза «и тут Остапа понесло». Американского политика так же «несет». Да, в Латинской Америке, в том числе в Колумбии, есть производства наркотиков. Однако заявления о том, что колумбийское правительство руководит этим, бред – причем даже больший, чем утверждения о том, что центр находится в Венесуэле», – отметил Виктор Хейфец, профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ.

По его мнению, нынешние события демонстрируют степень абсолютной неинформированности президента США о происходящем в Латинской Америке.

«Речь идет о том, что либо американского главу подставляют его собственные сотрудники, либо Белый дом сознательно передергивает факты и реалии, чтобы оправдать повороты своей политики в отношении стран региона», – рассуждает собеседник.

«Между тем я сомневаюсь, что американская сторона готовит вооруженное вторжение в Колумбию. Хотя колумбийская армия вряд ли была бы верным союзником президента Петро в деле противостояния Штатам. Тем не менее действия США размывают их же собственную подготовку к операциям в отношении Венесуэлы. Невозможно воевать на всех фронтах сразу», – добавил политолог.

Как считает американист Малек Дудаков, борьба администрации Трампа с колумбийскими наркокартелями – «имитационная деятельность».

«Колумбия – большой хаб по производству и транспортировке наркотиков, но это не те запрещенные вещества, которые вызывают основные проблемы в США. Наркокризис там связан с опиоидами, которые производятся либо внутри самих Штатов, либо в соседней Мексике», – пояснил спикер.

Эксперты выделяют несколько причин нападок Трампа на Петро. Первая – это попытка заключить новое выгодное для США торговое соглашение.

«Учитывая специфику политики главы Белого дома, возможно, лидеры вскоре проведут «прекрасный телефонный разговор», по итогам которого объявят о совместной победе или уверенном векторе к прекращению наркотрафика», – предположил Дробницкий.

Вторая версия – об обиде американца на своего колумбийского коллегу. Хейфец напомнил, что Петро выступил на демонстрации в поддержку Палестины, которая проходила в Нью-Йорке в дни 80-й сессии ГА ООН. «Я прошу всех солдат армии Соединенных Штатов не целиться в человечество из своих винтовок. Не подчиняйтесь приказу Трампа! Подчиняйтесь велению человечества!» – заявил тогда колумбийский лидер. После этого Госдеп аннулировал визу политика.

«Трамп человек эмоций во многих вопросах. Если кто-то что-то скажет не так, президент США может сразу разразиться тирадой. Впрочем, это не мешает ему через какое-то время сменить гнев на милость. Глава Белого дома много говорит, но не всегда после заявлений следуют действия», – указал Хейфец.

Если же Штаты не возобновят финансовую помощь и введут тарифы, то это окажется болезненным ударом по Боготе, посчитал собеседник. Он отмечает: США – крупный торговый партнер Колумбии. По словам же Дудакова, речь идет о 300-500 млн долларов траншей от Вашингтона.

«Более серьезная история – переводы от колумбийских мигрантов, проживающих в Штатах, там уже суммы идут на миллиарды. Если и их начнут перекрывать, это может создать проблемы в экономике страны», – рассуждает американист.

По его мнению, третья причина нападок – намерение повлиять на предстоящие колумбийские выборы, которые состоятся в 2026 году.

«США попытаются поддержать правую оппозицию. Их кандидатом стала телеведущая Вики Давила, сторонница Трампа, которая открыто призывает Вашингтон свергнуть «наркодиктатуру» в Венесуэле. Другими словами, стратегия Белого дома может быть следующей: отстранить левых от власти в Колумбии, а затем использовать страну как еще один таран против Боливарианской республики», – детализировал эксперт. «Вишенка на торте – электоральная схватка в Бразилии. Там на выборы в следующем году может пойти Мишель Болсонару, жена отставного президента, оказавшегося за решеткой. Если победят правые, то США, вероятно, попробуют устроить блокаду Венесуэлы по примеру предыдущей попытки переворота в Каракасе в 2019 году», – допустил Дудаков.

Несколько иной точки зрения придерживается Хейфец. Он считает, что власть в Колумбии «в любом случае сменится».