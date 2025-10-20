Польша и Великобритания завершают работу над двусторонним договором о безопасности, который предусматривает дальнейшие меры «по сдерживанию России», пишет газета The Times со ссылкой на главу польского МИД Радослава Сикорского.

© Global look

«Польша и Великобритания завершают работу над двусторонним договором в сфере безопасности», — говорится в статье.

Издание утверждает, что соглашение будет состоять из мер по «сдерживанию России», а также действий, направленных на борьбу с нелегальной миграцией и «контрабандой людей».

Ранее глава Бюро национальной безопасности (BBN) Польши Славомир Ценцкевич в интервью Financial Times выразил мнение, что польская сторона находится в состоянии войны с Россией. Он заявил, что против его страны якобы работают диверсанты.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что ЕС оказался заложником оголтелой политики Прибалтики и Польши.