Зеленский назвал Трампу одно условие вывода войск из ДНР

В офисе Владимира Зеленского решают сейчас, как выполнить требования президента США Дональда Трампа по мирному треку. Об этом сообщает украинский телеграм-канал «Резидент» со ссылкой на источник.

По информации собеседника издания, основная проблема состоит не в «сдаче территорий», а в легитимизации окончания военных действий.

Источник также добавил, что Зеленский на переговорах с Трампом якобы заявил о готовности вывести войска с подконтрольной Киеву территории ДНР, но при условии корейского сценария. Однако подобный формат отвергают в Кремле.

Зеленский оценил план Трампа по Украине

Ранее писатель Захар Прилепин выразил мнение, что Зеленский не пойдет на уступки, если речь зайдет о передаче России оставшихся под контролем Киева территорий Донбасса.

Также во вторник Зеленский заявил, что точкой для начала переговоров может стать вопрос о заморозке конфликта на Украине по линии фронта.