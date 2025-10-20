Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что его страна не пропустит самолет президента России Владимира Путина по пути в Венгрию на встречу с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом в понедельник, 20 октября, сообщили в газете «Европейская правда».

По его словам, существуют другие способы добраться до Будапешта, поэтому стоит найти альтернативные пути.

— Я не могу представить, чтобы он пересек наше воздушное пространство. Есть другие способы, если он хочет туда добраться, но я бы искал альтернативы, — сказал Будрис.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов сообщил, что самым безопасным маршрутом для российского борта № 1, на котором Путин полетит в Венгрию, станет вариант с перелетом через Каспийское море. Он уточнил, что маршрут будет проходить через Урал, Каспий, оттуда борт вылетит на Турцию и в Европу.

Кнутов также рассказал, что истребители Воздушно-космических сил России будут сопровождать президентский борт № 1 до границ страны. Однако пролет над странами НАТО вряд ли будет разрешен. В Венгрии, предположил он, президентский борт может встретить венгерская авиация.