Бывший канцлер Германии Олаф Шольц хочет показать себя успешным дипломатом и именно поэтому прекратил критиковать президента России Владимира Путина. Об этом заявил News.ru немецкий политолог Александр Рар.

По его словам, для немецких политиков крайне важен их исторический образ, а также присутствует желание показать себя успешными дипломатами. Такое поведение характерно как для Шольца, так и для его предшественницы на посту канцлера Ангелы Меркель.

«Она считает, что вела правильную политику в отношении России, критикуя, где надо Путина, и поддерживая где только можно стратегическое сотрудничество. Все-таки бывшие канцлеры заботятся о своем месте в истории», — констатировал Рар.

Он обратил внимание на то, что бывшие главы Германии считают, что «демонизировать и ругать Путина», как это сейчас делает их коллега Фридрих Мерц, «недостойно».

Шольц прервал молчание и рассказал о разговорах с Путиным

Ранее действующий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о том, что Россия сейчас представляет собой угрозу для всех стран НАТО. Он также обещал «защищаться» от этой угрозы. При этом Мерц назвал российского лидера «возможно, самым опасным военным преступником нашего времени», а также заявил, что «империалистические планы Путина не закончатся завоеванием Украины».