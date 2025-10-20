Ограбление века и удар по миру в Газе: о чем пишут зарубежные СМИ

Сегодня зарубежные СМИ обсуждают два громких события - дерзкое ограбление Лувра и новый всплеск насилия в Газе. О том, как эти темы освещаются в мире, читайте в материале «Рамблера».

Ограбление века

Ожерелье из сапфирового гарнитура королевы Марии-Амелии и королевы Гортензии, состоящее из восьми сапфиров и 631 бриллианта, а также тиара императрицы Евгении, украшенная почти двумя тысячами бриллиантов, оказались среди предметов, украденных четырьмя похитителями, которые проникли в Лувр по лестнице через окно, пишет Le Monde.

Всего за семь минут, средь бела дня, в одном из крупнейших музеев мира с поразительной легкостью было совершено поразительно эффективное и молниеносное ограбление, отмечает The Guardian. Лувр, расположенный в самом сердце Парижа, был открыт для посетителей в течение всего 30 минут (около 9:30 утра в воскресенье, 19 октября), когда банда из четырех человек - возможно, вдохновленная книжным грабителем Арсеном Люпеном - проникла в Галерею Аполлона. Le Monde отмечает, что банда была тщательно подготовлена и удивительно хорошо организована.

Министр внутренних дел Лоран Нуньес выразил надежду, что преступники будут задержаны «в ближайшее время». Нуньес, бывший начальник парижской полиции, назвал воров «опытными» и предположил, что они могут быть «иностранцами». Последняя зарегистрированная кража в Лувре произошла в 1998 году - тогда картина Камиля Коро была украдена средь бела дня и так и не найдена, отмечает Le Monde.

Было ли это ограблением века? По словам Александра Леже, сертифицированного эксперта по ювелирным изделиям, сумма ущерба астрономическая: тысячи бриллиантов стоимостью более 500 евро за карат. Но именно их историческая ценность делает эту кражу столь болезненной. Изделия невозможно продать в их нынешнем виде, существует высокий риск, что их разберут на части, предупредил Леже.

Сотрудники Лувра рассказали, что план по модернизации системы безопасности музея был отложен в контракте на 2025–2029 годы. Они призвали к «полному и независимому аудиту систем безопасности и профилактики (…), а также к увеличению численности персонала для наблюдения».

По словам сотрудника Лувра, с которым связались журналисты Le Monde, теперь за галереей следят всего пять человек вместо обычных шести. Во время первого утреннего перерыва, который длится 30 минут, присутствовали всего четыре сотрудника. Именно этим окном воспользовались воры.

Ограбление мгновенно затронуло политику, отмечает The Guardian. Лидер крайне правых Джордан Барделла использовал его для атаки на президента Эммануэля Макрона, который ранее столкнулся с расколом в парламенте. Барделла назвал ограбление, позволившее ворам заполучить драгоценности французской короны, «невыносимым унижением» для страны.

Удар по хрупкому миру в Газе

Шаткое спокойствие в Газе было нарушено утром 19 октября волной израильских авиаударов - после того, как Израиль обвинил ХАМАС в атаках на израильских военных, пишет The Guardian.

«Я почувствовал, что ложному ощущению безопасности, за которое мы так цеплялись, пришел конец. Мы едва-едва начали свободно передвигаться между районами, а теперь снова охвачены страхом», - рассказал газете 48-летний житель Бейт-Лахии на севере Газы.

Спустя девять дней после начала перемирия палестинцы в секторе Газа всё больше обеспокоены тем, что хрупкое перемирие рухнет и возобновится полномасштабная война. Они уже сталкивались с подобным: в марте перемирие закончилось после того, как Израиль отказался перейти ко второй фазе перемирия.

Параллели с мартовскими событиями действительно есть. У Израиля и ХАМАС сохраняются серьезные разногласия по поводу реализации второй фазы разработанного США мирного плана, отмечает The Guardian. В ХАМАС утверждают, что с начала прекращения огня в результате атак в Газе были убиты как минимум 97 палестинцев и ранены 230 человек, сообщает Al Jazeera.

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о прекращении огня все еще действует, несмотря на обстрелы, сообщает Sky News. Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф прибыл в Израиль 20 октября «в надежде разрядить напряженность». Завтра страну должен посетить вице-президента Джей Ди Вэнс. По версии Sky News, визиты высокопоставленных американских дипломатов нужны, чтобы эта сделка «полностью не развалилась» и не привела к полномасштабной войне.