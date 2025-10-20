Ограбление Лувра является следствием достаточно высокого уровня преступности во Франции, поэтому данный инцидент «стал пощечиной» для президента страны Эммануэля Макрона. Об этом в разговоре с Рамблером заявил ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Сергей Федоров.

Ограбление Лувра – это ЧП национального масштаба. Это очередная пощечина французским властям, в том числе пощечина Макрону, ведь уровень преступности во Франции сейчас довольно высок, и это является одной из главных социальных проблем страны. Отмечу, что ранее уже были ограбления региональных музеев во Франции, то есть над соответствующими вопросами властям Франции и МВД страны еще надо работать. Наверное, им стоит пересмотреть подход к вопросам безопасности. Все во Франции сейчас задаются вопросом о том, как подобное преступление вообще стало возможно. Сергей Федоров Ведущий сотрудник Центра социальных проблем института Европы РАН

Вместе с тем специалист напомнил, что многие французские политические деятели уже высказались касательно ограбления Лувра в критическом ключе, назвав произошедшее символом упадка страны.

«Некоторые французы говорят о том, что в ограблении Лувра виноват непосредственно Макрон. Однако я считаю, этот случай не стоит излишне политизировать. Конечно, здесь можно выдумать самые разные причинно-следственные связи. Но ограбление Лувра – это, наверное, не прямая вина президента. При этом подобное преступление добавляет «черную краску» в нынешнее тревожное состояние французской политики. С лета прошлого года в стране продолжается политический кризис, а ограбление крупнейшего музея страны – это новый и крайне приятный в глазах большинства французов штрих к той напряженной ситуации, которую сейчас переживает Франция», - сказал эксперт.

Эксперты по безопасности выразили мнение, что к ограблению Лувра может быть причастна международная банда Pink Panthers (с англ. «Розовые пантеры»), известная дерзкими кражами произведений искусства и ювелирных изделий.