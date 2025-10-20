«Заказчик уже знает»: предсказано будущее украденных экспонатов Лувра

Исполнителей кражи из Лувра найти вполне реально, однако похищенные ценности, скорее всего, окажутся в частных коллекциях. Об этом заявил News.ru криминалист Михаил Игнатов.

По его словам, вероятность раскрытия кражи из Лувра по горячим следам — высока.

«Другой вопрос: смогут ли установить заказчиков и найдутся ли сами ценности. Грабители могли выполнить свою работу, получить деньги и отдать товар, не зная клиента, а заказчик уже знает, как распорядиться этими вещами», — пояснил Игнатов.

Эксперт уверен, что экспонаты в итоге окажутся где-то у подпольных коллекционеров, которые могут себе позволить приобрести такие уникальные и очень дорогие вещи.

Напомним, что ограбление Лувра произошло в воскресенье, 19 октября. Четверо злоумышленников за несколько минут проникли в музей, вынесли девять экспонатов, входивших в коллекцию, связанную с Наполеоном Бонапартом, и покинули место преступления.

Среди похищенного — колье, серьги, короны и брошь. Одна из корон, принадлежавшая императрице Евгении де Монтихо, супруге императора Франции Наполеона III, позже была обнаружена. Следствие предполагает, что грабители могли ее выронить при бегстве.