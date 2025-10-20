Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время недавней встречи в Вашингтоне спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф настаивал на необходимости вывода украинских войск из Донбасса. Заявления Зеленского приводит издание The Telegraph.

«Господин Уиткофф говорит, что это [нахождение Донбасса в составе России] внесено в конституцию», — объяснил Зеленский.

Президент Украины добавил, что не согласился с подобным требованием и отметил, что Киев продолжает считать Донбасс частью своей территории.

По словам Зеленского, представители команды Трампа выражали обеспокоенность тем, что Украина может использовать возможную паузу в военных действиях для подготовки к новому наступлению. Ранее западные СМИ сообщали, что спецпредставитель США Стивен Уиткофф, во время встречи с украинской делегацией, требовал от Владимира Зеленского согласиться на территориальные уступки по Донецкой области. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что одной из целей спецоперации являются признание текущих территориальных реалий, а также обеспечение нейтрального статуса Украины.