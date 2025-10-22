В Венесуэле сообщили о готовности поддержать Колумбию в конфликте с Трампом

Венесуэла готова поддержать Колумбию в условиях давления со стороны Соединенных Штатов, которые стремятся унизить и ослабить южноамериканскую страну. С таким заявлением выступил министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес в эфире телеканала VTV.
Министр также отметил, что Штаты оскорбили не только президента Колумбии, назвав его наркоторговцем, но и весь колумбийский народ и армию.
Трамп назвал президента Колумбии «наркобароном»
На прошлой неделе глава США Дональд Трамп сообщил об уничтожении большой подлодки с наркотиками, якобы направлявшейся в сторону Америки. С его слов, на борту судна находились четыре наркотеррориста, из которых двое были уничтожены.
Помимо этого, политик обвинил Колумбию в незаконном обороте наркотиков и остановил из-за этого все выплаты и субсидии со стороны Вашингтона.
В свою очередь, глава Колумбии Густаво Петро потребовал от Соединенных Штатов официальных разъяснений после того, как американские военные нанесли удар по лодке у побережья страны.