Инцидент с кортежем Вэнса связали с покушением на Трампа

Глава Международной ассоциации ветеранов спецназа «Альфа» Сергей Гончаров предположил, что взрыв рядом с кортежем вице-президента США Джей Ди Вэнса мог быть «сигналом» для американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает News.ru.

Ранее над трассой, по которой проезжали патрульные из кортежа Вэнса, взорвался 155-миллиметровый снаряд. Инцидент произошел 18 октября. Боеприпас был выпущен во время показательной стрельбы по случаю 250-летия Корпуса морской пехоты в Кэмп-Пендлтоне.

Найден попавший в кортеж американского вице-президента осколок снаряда

Осколки снаряда повредили мотоцикл охраны Вэнса и автомобиль дорожного патруля. СМИ писали, что снаряды, которые использовались на стрельбах, были боевыми.

«У службы безопасности, которая занимается охраной высших должностных лиц, не должно происходить таких инцидентов», - заявил Гончаров.

Он подчеркнул, что подобные ситуации можно «просчитать». И если кортеж президента или вице-президента будет продвигаться в том районе, где взрываются снаряды или фейерверки, служба безопасности должна эта предусмотреть.

«Это либо реальное покушение на Вэнса, либо предупреждение всей команде господина Трампа», - заявил Гончаров.

Он напомнил, что жизнь Трампа уже подвергалась опасности. Первое покушение на Трампа было совершено в июле 2024 года во время митинга в Батлере, штат Пенсильвания. Одна из пуль задела его ухо, но серьезно Трамп не пострадал. Последующие выстрелы убили одного из участников митинга и серьезно ранили другого. Стрелявший - 20-летний Томас Мэттью Крукс - был убит сотрудниками спецслужбы.

Вторая попытка покушения на Трампа была предотвращена 15 сентября, когда будущий президент играл в гольф. Агенты Секретной службы США открыли огонь по человеку, который целился из винтовки через забор гольф-клуба. Мужчине удалось сбежать, но позже его задержали. Трамп не пострадал.

Подозреваемый оказался 58-летним Райаном Уэсли Раутом, проукраинским активистом и вербовщиком иностранцев для ВСУ. До задержания Раут писал в соцсетях о своей готовности «сражаться и умереть» за Киев.