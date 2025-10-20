Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Спустя 35 лет Германия все еще разделена»

Спустя 35 лет после воссоединения Западной Германии и ГДР анализ, проведенный газетой Der Tagesspiegel, выявил «старые закономерности в новом мире». Издание проанализировало результаты социологических опросов, приуроченных ко Дню германского единства. Результаты опроса ясно показывают одно - Германию «разделяет стена симпатий». Жители бывшей ГДР неизменно находят другие восточногерманские земли более симпатичными, а жители Запада чувствуют себя ближе к жителям своих же регионов. Политолог Ахим Хильдебрандт отметил углубляющееся отчуждение между Востоком и Западом, обусловленное прежде всего идеологией. Неравенство между Востоком и Западом, которое действительно существует во многих аспектах, воспринимается и определяется как проблема жителями всех восточногерманских земель.

Жители западногерманских земель в основном считают свои регионы привилегированными. Жители восточных регионов считают, что им живется хуже, чем другим немцам. И они правы. Средняя зарплата в Восточной Германии по-прежнему значительно нижеи - почти на 21 процент. Уровень безработицы по-прежнему выше - на 1,9 процентного пункта. А средний уровень благосостояния восточногерманских домохозяйств по-прежнему более чем вдвое ниже, чем в Западной Германии. Для жителей восточных земель причины различий часто носят экономический характер. По их мнению, принцип равной оплаты за равный труд пока не реализован. Многие также жалуются на круговую поруку со стороны политиков, бизнеса и даже СМИ, где преобладает западногерманская точка зрения. Спустя тридцать пять лет после объединения Германии разделение сохраняется во многих умах, подчеркивается в статье.

Саммит Путина и Трампа может доказать «правоту» Орбана

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что решение провести следующую встречу президентов России и США в Будапеште подтверждает правоту его «мирной» позиции, пишет The Times. Орбан похвастался, что во время саммита по Газе в Египте он убеждал Дональда Трампа провести эту встречу. Орбан занимает пост премьера в общей сложности пять сроков подряд с 1998 года. Но на всеобщих выборах в апреле 2026-го ему предстоит потенциально сложное испытание, поскольку рейтинг его партии «Фидес» в опросах общественного мнения падает.

Орбану нужно показать избирателям, что годы изоляции Венгрии в ЕС из-за его позиции по России, Украине и поддержки Трампа окупились, подчеркивает The Times. Для Киева саммит в Будапеште будет «горькой отсылкой к истории», отмечается в статье. В венгерской столице был подписан «Будапештский меморандум» 1994 года, согласно которому советское ядерное оружие было вывезено с территории Украины. Страна отказалась от ядерного статуса в рамках документа, обещавшего ей безопасность. Меморандум подписали Россия, Украина, США и Британия.

«Проблема городского облика»: как изменилась Германия

Только 14 процентов жителей Ганновера чувствуют себя в безопасности по вечерам в центре города. Канцлер Германии Фридрих Мерц недавно заговорил о «проблеме городского облика». Он сказал, что федеральный министр внутренних дел сейчас занимается вопросами организации масштабных репатриаций и депортаций мигрантов, пишет Neue Zürcher Zeitung. С тех пор не утихают споры о том, что же представляет собой эта «проблема городского облика». Слегка завуалированное выражение страха перед «иностранным нашествием»? Расистская оговорка? Или просто реалистичное выражение того факта, что иммиграция в последние годы радикально изменила облик немецких городов?

Ганновер с населением около полумиллиона человек - вполне обычный город в центре Германии, транспортный узел. На протяжении многих десятилетий Ганновер формировали мигранты, особенно потомки трудовых мигрантов из Турции и стран Южной Европы. Примерно 42 процента горожан имеют миграционное прошлое, а 22 процента - иностранцы. В связи с участившимися инцидентами в центре Ганновера с 21:00 объявлена ​​зона, свободная от оружия. Полиция имеет право проводить выборочные проверки документов. Один из охранников местного железнодорожного вокзала назвал наркозависимых главной проблемой - их количество постоянно растет и они постоянно конфликтуют. Но это, по словам охранника, не имеет никакого отношения к миграции. Он советует канцлеру больше инвестировать в полицию и службы безопасности, а не в дорожное строительство.

«Весь мир под угрозой «биотерроризма» США»

В меняющемся мире общественная память не справляется с интенсивностью текущих событий. Люди практически ежедневно поглощены «искусственными» повестками дня, созданными Западом, а реальные риски общество может игнорировать, пишет автор турецкой dikGAZETE Эрхан Куадзба. Он заявил, что на фоне проведения российской СВО было раскрыто множество секретных западных - и особенно американских - проектов. Выяснилось, что на территории Украины действовали биологические лаборатории, связанные с Хантером Байденом, сыном 46-го президента США Джо Байдена.

В одной из лабораторий, обнаруженных российскими военными во время конфликта, велись работы с вирусами, «представляющими угрозу странам Восточной Европы и Причерноморья», заявил Куадзба. Он отметил, что Россия предоставила доказательства соответствующим органам ООН, но эти документы были проигнорированы. По мнению автора статьи, под угрозой «биотерроризма» со стороны США находится не только Россия, но и все страны мира. Куадзба заявил, что у США есть биологические лаборатории в Казахстане, Грузии, Армении, Узбекистане, Кении, Нигерии, Танзании, Египте, Южной Корее и многих других странах. На границе России и Китая находятся 60 американских биологических лабораторий, утверждает автор статьи.

Немцев призвали готовиться к выживанию в условиях ЧС

Перебои с электроснабжением, сбои в цепочках поставок, кибератаки на критически важную инфраструктуру - эксперт по безопасности Фердинанд Герингер выявил серьезные пробелы в системе гражданской обороны Германии, пишет Die Welt. Эксперт советует немцам готовиться к тому, что им придется провести несколько дней в изоляции. По словам Герингера, одна из проблем заключается в том, что критически важная инфраструктура Германии в значительной степени приватизирована. Если Бундесвер запросит поддержку у коммунальных предприятий в чрезвычайной ситуации, неясно, что будет иметь приоритет - предоставление базовых услуг населению или военная поддержка.

Другая проблема связана с зависимостью от иностранных водителей грузовиков. Многие из них приезжают из Восточной Европы и могут оказаться недоступны в случае кризиса, поскольку вернутся на родину для прохождения военной службы. В случае нехватки водителей Германии будет сложно поддерживать собственную логистику. По мнению Герингера, немцам стоит подготовить свои дома к 72-часовой изоляции (без света, доступа к продуктам и медикаментам). Те, кто в первые часы кризиса способен обеспечить себя самостоятельно - например, водой, продуктами питания, электричеством и топливом - могут снять нагрузку с органов власти. Герингер отметил, что не хочет сеять панику своими заявлениями. В то же время он призвал немцев осознать, что Германия уже втянута в гибридный конфликт.