Президент Венгрии заявил о гордости из-за встречи Путина Трампа

Венгрия гордится тем, что Будапешт будет местом проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил венгерский лидер Тамаш Шуйок в ходе совместной пресс-конференции с болгарским коллегой Руменом Радевым, передает ТАСС.

«Война не является способом разрешения каких-либо конфликтов независимо от того, касается ли ситуация конфликта на Украине или Ближнем Востоке. Именно поэтому мы считаем, что инициатива администрации президента Трампа очень важна. Мы исключительно горды тем, что Будапешт станет местом проведения встречи между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным», — отметил венгерский президент.

Кроме того, Радев подчеркнул, что Венгрия «ни разу не отклонилась от своей рациональной и последовательной позиции» относительно урегулирования на Украине посредством дипломатии, а не эскалации конфликта.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия сделает все возможное для успеха встречи Путина и Трампа в Будапеште. Он отметил, что страна готова выступать в качестве посредника или осуществить любую важную деятельность ради установления мира на Украине.