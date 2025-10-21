На Украине рассказали об изгнании Зеленского из Белого дома

Президента Украины Владимира Зеленского выгнали из Белого дома после неудачной попытки обмануть американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявил бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

© Лента.ру

«Удивление западных СМИ относительно провала Зеленского вызвано тем, что они вообще не занимались анализом подготовки встречи и пели с чужого голоса. Зеленский привез Трампу дырку от бублика и пытался ее задорого продать», — считает он.

По словам политика, Зеленский намекал на возможность нового контрнаступления в случае, если США передадут Киеву ракеты Tomahawk. Однако разговоры о поставках этих ракет были лишь «розыгрышем», на который Зеленский успешно «повелся», уверен Медведчук.

Зеленский забыл английский во время интервью в США

Ранее Трамп заявил, что не верит в победу Украины.