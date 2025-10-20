Украине не удалось заключить важные соглашения с Соединенными Штатами перед встречей главы киевского режима Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа, пишет Politico.

По информации издания, делегация из Киева была огромной, в нее вошли премьер-министр Украины Юлия Свириденко и глава Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, но они полностью провалили работу.

Идея заключалась в том, что будут подготовлены масштабные документы, включая ряд соглашений с крупными компаниями ВПК США и американскими игроками энергетического сектора, которые должны были быть подписаны во время встречи в Белом доме, поделился подробностями неназванный член Республиканской партии.

По данным другого собеседника издания, за всю неделю стороны не достигли никаких конкретных договоренностей.

Свое заявление об отказе отдавать территории России Зеленский сделал накануне.

По информации Reuters, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намекнул на замерзание и разрушение Украины, если она не заключит сделку. Также спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф был одним из тех, кто наиболее настойчиво требовал от украинской стороны согласиться на "обмен" территориями с Российской Федерацией.

В пятницу президент США Дональд Трамп встретился с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Вашингтоне. По данным CNN, хозяин Белого дома сообщил, что Украина не получит крылатые ракеты дальнего радиуса поражения. Портал Axios писал о том, что переговоры носили напряженный характер, а Трамп проявил жесткость. Один из источников заявил, что встреча американского лидера и Зеленского "прошла плохо". Главе киевского режима пришлось общаться с представителями СМИ за пределами территории Белого дома.