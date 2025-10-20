Утром 19 октября грабители всего за несколько минут украли из Лувра восемь бесценных ювелирных изделий. Газета Le Parisien рассказала, что именно стало добычей преступников.

По информации следствия, на которые ссылается издание, похищенные драгоценности принадлежали королевским и императорским коллекциям Евгении, Марии-Луизы, Марии Амалии и Гортензии де Богарне. Издание называет их драгоценностями «бесценной стоимости».

Сапфировая диадема королев Марии Амалии и Гортензии. Украшение высотой 6,2 см и шириной 10,7 см изготовлено из цейлонских сапфиров и бриллиантов. Сперва ее носила королева Гортензия, а после — Мария Амалия, супруга короля Луи-Филиппа I и последняя королева Франции. Из того же набора пропали сапфировое ожерелье и серьги: по легенде, они когда-то принадлежали королеве Марии-Антуанетте.

Изумрудное ожерелье и серьги императрицы Марии-Луизы. Ожерелье состоит из 32 изумрудов и 1139 бриллиантов. Набор был свадебным подарком Наполеона I своей второй супруге Марии-Луизе в 1810 году.

Диадема императрицы Евгении. Она была супругой Наполеона III и, как регент, технически является последней женщиной, возглавлявшей Францию.

Брошь в форме банта императрицы Евгении. Изготовлена между 1852 и 1870 годами из серебра, золота и бриллиантов. Считается одним из наиболее узнаваемых украшений Второй империи.

«Реликварная брошь». О ней известно только то, что она имела религиозный мотив и является старейшим украденным экспонатом.

Одну из украденных реликвий удалось вернуть. Как сообщалось ранее, это корона императрицы Евгении высотой 13 см, украшенная более чем 1,3 тысячи бриллиантов и 56 изумрудами. Ее обнаружили недалеко от музея вместе с футляром — предположительно, грабители уронили ее во время бегства.