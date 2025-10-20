Карл III не разговаривает с принцем Уильямом из-за его шокирующих откровений

Кажется, между Карлом III и принцем Уильямом пробежала чёрная кошка, и теперь король не разговаривает с ещё одним своим сыном. Всё дело в том, что Карла серьёзно задели откровения старшенького о будущем монархии и о разводе родителей. RadarOnline пишет, что напряжение между ними растёт с каждым днём.

«Это было обидно, и хотя король ничего не сказал в ответ, он был глубоко расстроен некоторыми словами Уильяма. Иногда он чувствует, что его подрывают со всех сторон», — пояснил источник, заметив, что некоторые заявления Уильяма походили на нытьё принца Гарри.

Особенно задели короля намёки на то, что его сыновья выросли без чувства тепла, безопасности и защищённости.

По мнению королевских экспертов, Уильяму и Карлу нужно «петь в унисон», а теперь всё похоже на то, что король попросту остаётся один.

Другие инсайдеры намекают, что всё дело во встрече Карла с опальным принцем Гарри. Уильям якобы недоволен тем, что отец позволяет ему вернуться «в лоно семьи, как блудному сыну».

Напомним, недавно вышло интервью принца Уильяма актёру Юджину Леви. Там он откровенно поговорил о трудностях, с которыми пришлось столкнуться им с Кейт Миддлтон во время её борьбы с раком, а также о своём детстве. В частности, Уильям упомянул, что не хочет, чтобы его дети росли в тех же условиях, что и он.

