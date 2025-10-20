Глава киевского режима Владимир Зеленский вновь упрекнул страны НАТО. По его мнению, члены Альянса не выделяют деньги на закупку американского оружия для Украины.

Зеленский указал на то, что не все государства, «даже те, которые являются очень проукраинскими в своей риторике», присоединились к PURL. Эта программа подразумевает закупку американского оружия для Киева.

«Именно поэтому есть такие сильные друзья, которые во второй раз начали платить деньги на поставки в рамках этой программы», — пояснил глава режима журналистам.

Ранее Зеленский говорил, что Украина не станет выводить войска с территории Донбасса.