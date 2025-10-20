Зеленский и Макрон готовят свой ход перед Будапештом

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, заявив о необходимости усилить давление на Россию для скорейшего окончания конфликта. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале, подчеркнув, что сейчас настал "правильный момент", чтобы "подтолкнуть ситуацию к окончанию войны".

"Это ключ к решению", – заявил Зеленский, говоря о необходимости усилить давление на Россию.

Также он анонсировал, что договорился с Макроном о встрече в ближайшее время.

Этот дипломатический маневр происходит на фоне активной подготовки встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште. Пока Белый дом и Кремль пытаются организовать прямой диалог, Зеленский стремится укрепить свои позиции и заручиться поддержкой ключевых европейских союзников.

Зеленский объяснил, почему не удается быстро закончить конфликт с Россией

Зеленский уже обозначил свою непреклонную позицию, заявив, что никаких территориальных уступок ради мирного соглашения не будет. Разговор с Макроном выглядит как попытка сформировать единый фронт с Европой перед российско-американским саммитом в Будапеште.

Кроме этого Зеленский уже внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации еще на 90 дней, то есть до февраля 2026 года.