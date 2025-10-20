В Киеве во дворе жилого дома взорвался автомобиль

В Голосеевском районе Киева произошел взрыв. Об этом сообщает полиция украинской столицы в Telegram.
Взрыв автомобиля BMW X3 произошел 20 октября, около 6 часов утра по московскому времени. Он раздался во дворе многоэтажного дома. В результате никто не пострадал.
«На месте происшествия работают следственно-оперативная группа Голосеевского управления полиции и столичного главка, взрывотехники, кинологи и другие профильные службы. Предварительно установлено, что под водительское сиденье транспортного средства было заложен взрывной устройство», — уточнили в киевской полиции.