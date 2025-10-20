Зеленский объяснил, почему не удается быстро закончить конфликт с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «быстро закончить» конфликт не удается из-за значительного превосходства ВС РФ. Его слова приводит «РБК-Украина».

© Газета.Ru

Он напомнил, что ВСУ более трех лет противостоят «значительно более мощному врагу».

«Мы воюем с армией России. Поэтому эту войну так быстро закончить не удается», — сказал Зеленский.

При этом ранее в интервью NBC он говорил, российская армия сейчас находится якобы в слабой позиции, поскольку под ее контролем находится «около 1%» территории Украины.

Зеленский: Украина ничего не будет дарить России

Также Владимир Зеленский заявлял о приближении «возможного окончания» конфликта с Россией. По его словам, в международных отношениях формируется мощный политический запрос на завершение боевых действий между Москвой и Киевом. Украина пользуется этим настроением, чтобы «усилить свое давление на Россию», заявил глава государства.