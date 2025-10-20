Ряд политиков в Европейском союзе (ЕС) стремится переписать историю Второй мировой войны, однако Словакия будет сопротивляться подобным попыткам. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо в аккаунте в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Кто-то хочет переписать историю и итоги Второй мировой войны. Но для этого им придется найти кого-то другого, но не Роберта Фицо», — сказал глава словацкого правительства.

Таким образом он ответил на сообщения, что европейские бюрократы недовольны фактом празднования окончания Второй мировой войны и проведения военных парадов в Москве и Пекине.

Фицо раскритиковал план Брюсселя отказаться от ископаемого топлива из РФ

14 апреля министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что ЕС дал указание государствам — кандидатам на вступление в интеграционное объединение не посещать парад в Москве 9 мая и не совершать визиты в Россию.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас называла заявления о победе СССР и Китая во Второй мировой войне «чем-то новеньким» и «кремлевскими нарративами».