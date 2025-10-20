Каллас недовольна возможным визитом Путина в Евросоюз

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выразила недовольство потенциальным визитом президента России Владимира Путина в Венгрию на встречу с американским коллегой Дональдом Трампом. Ее слова приводит «Европейская правда».

«Относительно Будапешта <…> Конечно, неприятно видеть, что лицо, на которое Международным уголовным судом выдан ордер на арест, приезжает в европейскую страну. И опять же, вопрос заключается в том, будет ли какой-то результат от этого», — сказала Каллас.

Она заверила, что Евросоюз будет следить за развитием событий в Будапеште и призвала помнить, что Россия якобы соглашается на переговоры «только когда находится под давлением».

Выяснилось, что Путин в Будапеште вряд ли согласится на условия Трампа

16 октября российский и американский лидеры провели телефонный разговор, после завершения которого Трамп анонсировал возможность своей встречи с Путиным в Будапеште. Хозяин Белого дома выразил уверенность, что положительное разрешение конфликта на Ближнем Востоке окажет благоприятное влияние на ход переговоров по урегулированию украинского кризиса.

Ранее Захарова указала на «активные подрывные действия» ЕС по срыву встречи Путина и Трампа.